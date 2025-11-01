Мбаппе сравнил «Реал» и «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе сравни свой нынешний клуб с предыдущим – «ПСЖ».

– В чeм самая большая разница между «ПСЖ» и «Реалом»?

– Это очень разные клубы с разной историей. «ПСЖ» гораздо моложе, а «Реал» имеет гораздо более долгую историю и более богатое наследие. Культура тоже разная. Без сомнения, «Реал Мадрид» – лучший клуб в мире, но «ПСЖ» также входит в число лучших. Это два разных способа понимания футбола, и я горжусь тем, что был частью как «Реала», так и «ПСЖ».