Григорян раскритиковал Карасева за назначение пенальти в матче ЦСКА – «Пари НН»

Российский тренер Александр Григорян оценил решение судей назначить пенальти в матче 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Пари НН» (2:0).

На 38‑й минуте матча защитник нижегородцев Эдгардо Фаринья нарушил правила на форварде красно-синих Тамерлане Мусаеве в своей штрафной. Иван Обляков реализовал 11-метровый удар на 40-й минуте.

«Я никогда не смирюсь с такими пенальти и никогда не пойму их, поэтому и на пенсию ушел. Где тут контакт, насколько он тянет на одиннадцатиметровый?» – сказал Григорян.