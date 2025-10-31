Введите ваш ник на сайте
Экс-гендиректор «Спартака» сравнил уровень Карпина и Талалаева

Сегодня, 21:40

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо», экс-президент РПЛ Юрий Заварзин оценил работу главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

– Рано считать Талалаева сильным тренером. Пусть он на протяжении хотя бы двух лет докажет свою состоятельность. У нас было много таких специалистов, которые выскочили на один сезон. Талалаев умеет создать коллектив, атмосферу. Но вряд ли «Балтика» поднимется выше пятого места.

– Талалаев сильнее Карпина?

– Нет. В Ростове команда была не нужна, футболисты туда не стремились, дорога тяжелая. В Калининграде на «Балтику» все дуют, команда нужна городу. Талалаеву на сегодняшний день не могут сказать слово «нет». Он реализует свои амбиции, обычный тренер, поэтому я не считаю, что Талалаев сильнее Карпина.

  • «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 24 очками после 13 туров.
  • «Динамо» под руководством Валерия Карпина идет 8-м с 16 баллами.

«Балтика» сыграет в Кубке России с родным клубом Талалаева 1
Григорян сказал, в чем Талалаев превосходит всех российских тренеров 4
Бубнов отреагировал на сравнение Талалаева с Лобановским 6
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Балтика Карпин Валерий Талалаев Андрей
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Пари НН»
22:14
Черчесов сказал, готов ли он возглавить «Спартак»
21:45
3
РПЛ. ЦСКА одержал победу над «Пари НН»
20:58
23
Агент Батракова назвал условия продажи игрока «Локомотивом»
20:42
3
ФотоИгроки «Спартака» проехали на метро в годовщину знаменитого матча с «Интером»
19:50
7
Мешков закончил судейскую карьеру после дерби ЦСКА – «Спартак»
19:30
14
ВидеоЦСКА заменил игрока перед стартовым свистком матча с «Пари НН»
19:19
1
Мостовой шокирован летним новичком «Спартака»
19:07
6
Месси хочет лишить должности президента «Барселоны»
18:55
1
Личку уволили из турецкого клуба через 4 месяца после назначения
18:33
2
