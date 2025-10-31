Экс-гендиректор «Спартака» сравнил уровень Карпина и Талалаева

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо», экс-президент РПЛ Юрий Заварзин оценил работу главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

– Рано считать Талалаева сильным тренером. Пусть он на протяжении хотя бы двух лет докажет свою состоятельность. У нас было много таких специалистов, которые выскочили на один сезон. Талалаев умеет создать коллектив, атмосферу. Но вряд ли «Балтика» поднимется выше пятого места.

– Талалаев сильнее Карпина?

– Нет. В Ростове команда была не нужна, футболисты туда не стремились, дорога тяжелая. В Калининграде на «Балтику» все дуют, команда нужна городу. Талалаеву на сегодняшний день не могут сказать слово «нет». Он реализует свои амбиции, обычный тренер, поэтому я не считаю, что Талалаев сильнее Карпина.