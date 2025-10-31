Романцев возмутился увольнением Парфенова из «Торпедо»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев отреагировал на перестановки в тренерском штабе «Торпедо».

– Вы частенько повторяете, что внимательно следите за тренерскими делами своих воспитанников. Как восприняли уход из «Торпедо» Дмитрия Парфенов, уволенного всего после месяца работы, и возвращение в команду Олега Кононова, с которым она оказалась в зоне вылета?

– Даже не знаю, как комментировать такую нелепость, – паноптикум, да и только! Как и многое из того, что происходит в клубе с богатой и славной историей. Впрочем, стоит ли удивляться, если им руководят случайные в футболе люди...

Начну с Кононова, к которому нет и не может быть претензий, поскольку идея расставания со сменившим его Парфеновым наверняка принадлежит не ему. Олег – профессиональный тренер, судьба которого в руках тех, кто платит. Дали работу – спасибо, показали на дверь – до свидания. Опять позвали – еще раз спасибо... Издержки профессии. Потому и отношусь к нему с уважением.

Но такой комбинации с обратной заменой я на своем футбольном веку не видел и не слышал. Так что ей самое место в Книге Гиннесса.

Что касается Димы Парфенова, то он один из любимых моих игроков, сумевший со скромным «Тосно» совершить маленькое футбольное чудо – выиграть Кубок страны. Значит, это человек с характером, умением идти к цели и способностью бороться за нее. Именно такой и был нужен оказавшемуся в турнирном болоте многострадальному «Торпедо».

Но его начальники, видимо, перепутали Дмитрия со стариком Хоттабычем. И через месяц, не увидев свою команду в лидерах, огорошили народ сообщением: «Благодарим специалиста за проделанную работу и желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере!» И это от имени клуба с заводскими традициями, который всегда отличали рабочая честность и порядочность?

Стыдно! Оказывается, вот так, «по-дружески», можно плюнуть тренеру в лицо, лишить работы, не дав времени даже толком осмотреться на новом месте! Повторюсь, паноптикум, да и только! Извините, но больше сказать нечего. Да и не хочу!