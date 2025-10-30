Семин объяснил, почему Личка подходит на пост главного тренера «Спартака»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном назначении Марцела Лички на пост главного тренера «Спартака».

– Марцел Личка снова без команды. Насколько он мог бы помочь «Спартаку»?

– Стиль и направление футбола, которое у него было, подходит «Спартаку». И в «Динамо» у него был такой стиль игры. Он прививает своим игрокам короткие передачи, много розыгрышей мяча, это подходит для «Спартака».