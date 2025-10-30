Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Смолов определил два топ-клуба в РПЛ

Сегодня, 10:50
10

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и «Краснодара» Федор Смолов причислил к топ-клубам в РПЛ только две команды.

«Моe мнение следующее. На сегодняшний день, вот честно скажу, вот без обид там командам остальным, я считаю, что за последние четыре сезона топ-клубы – это две команды – «Краснодар» и «Зенит». Между ними проходят самые интересные матчи по ажиотажу, между ними разыгрывается золото, они вот два основных претендента,

Потому что, ну вот даже Сергей Игнашевич был, он подтвердил, что последние три-четыре сезона самые интересные матчи с точки зрения накала, интереса болельщиков – между «Зенитом» и «Краснодаром», то есть даже дерби отошли все на второй план», – сказал Смолов.

  • «Краснодар» выиграл чемпионат России в прошлом сезоне, до этого 6 лет подряд золотые медали завоевывал «Зенит».
  • Сейчас «быки» лидируют в РПЛ с 29 очками после 13 туров. «Зенит» идет 4-м с 26 баллами.

Еще по теме:
Клуб РПЛ готов арендовать полузащитника «Зенита» 2
Подсчитано, в ворота какого топ-клуба РПЛ назначают меньше всех пенальти 17
Агент назвал 3 европейские страны, где мог бы тренировать Семак
Источник: страница BetBoom в соцсети VK
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Смолов Федор
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Gwynbleidd
1761811793
Ну да, только у Краснодара сколько трофеев за последние 4 года? А у ЦСКА?
Ответить
...уефан
1761812688
..."Тебя посодють, а ты не быкуй!"(с) /адаптация/...
Ответить
pasha-ansh@mail.ru
1761812896
это Федя ты отошёл на второй план, а дерби всея Руси ЦСКА-Спартак всегда на первом плане, хотя тебе это не понять, никогда не учавствовал
Ответить
Интерес
1761813615
Просто две названных команды выясняют, чьи гастарбайтеры лучше."Типа "человеческого зоопарка" Европы начала 20 века.
Ответить
Max-Min-vkontakte
1761817570
на бомбе читаем, что это мнение Смолова, а на чемпионате пишут точно такой же текст, но от лица Мамаева)) Смех да и только
Ответить
Главные новости
Анонсировано самое откровенное интервью в жизни Роналду
22:22
«Локомотив» назвал «Зениту» цену на Сильянова
22:10
1
Стало известно, извинился ли Винисиус перед Хаби Алонсо
21:59
1
Определились все пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России
21:45
1
Губерниев оценил поступок игрока «Манчестер Юнайтед», решившего выступать за Россию
21:25
Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ
20:43
6
ФотоЧемпион России возглавил «Ювентус»
20:32
4
ВидеоВратарь «Нефтехимика» повторил «ногу Акинфеева» в Кубке России
19:45
1
Определился соперник «Ростова» по 1/4 финала Пути регионов Кубка России
19:22
Месси пытался найти клуб в Саудовской Аравии, но получил отказ
19:11
3
Все новости
Все новости
Квеквескири назвал лучшего легионера РПЛ
22:55
Акинфеев рассказал о работе с Черчесовым
22:44
Ерохин высказался о планах после карьеры
21:07
Стало известно, кто отказался брать Тикнизяна в «Спартак»
20:57
1
Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ
20:43
6
Назначения комментаторов на 14-й тур РПЛ
20:16
Дьяков высказался о возможной отставке Карпина из «Динамо»
18:55
1
«Спартак» принял важное решение по Личке
18:39
26
ФотоМостовой сделал фото и подписал: «Величайший!»
18:30
1
Черышев вынес печальный вердикт «Спартаку»
18:21
3
ФотоАкинфеев поименно поздравил всех своих тренеров с праздником
18:11
3
Колыванов – об отсутствии предложений: «Я слишком сильный, меня боятся приглашать»
17:45
6
Карпин – Зидану: «Иди ***, клоун!»
17:40
22
Мамаев сказал, какого российского тренера нужно назначить в «Спартак»
17:39
1
«Спартак» отказался от покупки Глушенкова
17:30
14
Казаков объяснил, почему Личка не подходит «Спартаку» и «Динамо»
17:13
1
«Зенит» оштрафовали за кричалки болельщиков про Москву
16:53
23
Семак сказал, как «Зенит» будет справляться с Батраковым
16:45
5
Реакция Мостового на повышение оклада Челестини в ЦСКА
16:36
1
Семин объяснил, почему Личка подходит на пост главного тренера «Спартака»
15:50
3
Семак оценил шансы Дугласа Сантоса сыграть за «Зенит» в этом году
15:38
1
Мостовой объяснил, почему Соболев не стал вторым Дзюбой
15:29
1
Лучший бомбардир «Пари НН» заинтересовал московский клуб РПЛ
14:55
Экс-тренер «Спартака» предложил трех кандидатов на замену Станковичу
14:47
8
ФотоСтали известны сроки восстановления Бабича после операции на крестах
14:35
6
Кисляка назвали игроком среднего уровня для Европы
14:21
3
Названа сумма, за которую ЦСКА может купить форварда из Мексики
14:09
1
Абаскаль назвал условие для улучшения результатов «Спартака» в этом сезоне
13:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 