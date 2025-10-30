Смолов определил два топ-клуба в РПЛ

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и «Краснодара» Федор Смолов причислил к топ-клубам в РПЛ только две команды.

«Моe мнение следующее. На сегодняшний день, вот честно скажу, вот без обид там командам остальным, я считаю, что за последние четыре сезона топ-клубы – это две команды – «Краснодар» и «Зенит». Между ними проходят самые интересные матчи по ажиотажу, между ними разыгрывается золото, они вот два основных претендента,

Потому что, ну вот даже Сергей Игнашевич был, он подтвердил, что последние три-четыре сезона самые интересные матчи с точки зрения накала, интереса болельщиков – между «Зенитом» и «Краснодаром», то есть даже дерби отошли все на второй план», – сказал Смолов.