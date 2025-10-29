Генич ответил, какой вратарь заслужил сыграть в ноябре за сборную России, кроме Сафонова

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о вратарской конкуренции в сборной России.
- 12 ноября Россия примет Перу, 15 ноября – Чили.
- Товарищеские матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Сочи соответственно.
- В сборную вызвали 39 футболистов, в том числе 6 голкиперов.
– Кто второй заслуживает матч? Вот, предположим, один играет Сафонов, кто второй должен сыграть?
– Агкацев. Бориско играть не будет с Чили и Перу. Я думаю, что Кафанов их вызывает, чтобы познакомиться.
– Зачем вызывать тогда Максименко? Он с ним знаком.
– Но он считает Максименко одним из лучших вратарей. Ты интервью Кафанова читаешь? Он сказал, что готовый вратарь для того, чтобы играть за рубежом, – это Александр Максименко.
Источник: «Коммент.Шоу»