Генич ответил, какой вратарь заслужил сыграть в ноябре за сборную России, кроме Сафонова

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о вратарской конкуренции в сборной России.

12 ноября Россия примет Перу, 15 ноября – Чили.

Товарищеские матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Сочи соответственно.

В сборную вызвали 39 футболистов, в том числе 6 голкиперов.

– Кто второй заслуживает матч? Вот, предположим, один играет Сафонов, кто второй должен сыграть?

– Агкацев. Бориско играть не будет с Чили и Перу. Я думаю, что Кафанов их вызывает, чтобы познакомиться.

– Зачем вызывать тогда Максименко? Он с ним знаком.

– Но он считает Максименко одним из лучших вратарей. Ты интервью Кафанова читаешь? Он сказал, что готовый вратарь для того, чтобы играть за рубежом, – это Александр Максименко.