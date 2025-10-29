Введите ваш ник на сайте
Винисиус сделал заявление о своем поведении в Эль Класико

Вчера, 15:50
13

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор извинился за свое поведение во время матча 10-го тура Примеры против «Барселоны» (2:1).

  • Бразилец резко отреагировал на замену в воскресном Эль Класико.
  • Он отказался пожать руку главному тренеру Хаби Алонсо и ушел сразу в раздевалку, но потом вернулся на скамейку запасных.
  • Расстроенный Винисиус кричал, что покинет «Реал».

«Я хочу извиниться перед всеми болельщиками «Реала» за мою реакцию на замену в Эль Класико. Так же, как я уже сделал это лично во время сегодняшней тренировки, я хочу ещe раз извиниться перед своими партнерами по команде, клубом и президентом.

Иногда страсть берет верх из-за того, что я всегда хочу побеждать и помогать своей команде. Мой соревновательный характер рождается из любви, которую я испытываю к этому клубу и ко всему, что он олицетворяет.

Я обещаю продолжать бороться каждую секунду на благо «Реала», как я это делал с первого дня в клубе», – написал Винисиус в соцсетях.

Винисиус продолжает обижаться на Хаби Алонсо
В «Реале» приняли решение по Винисиусу после его слов об уходе из клуба 2
18-летний Ямаль предложил подраться Винисиусу после Эль Класико 3
Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Реал Винисиус
andrei-sarap-yandex
1761742537
ПРОВОКАТОР
Ответить
FFR
1761742900
Вот это совсем другой разговор...
Ответить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1761744008
Все леги капризные миллионеры такие
Ответить
k611
1761748109
Поостыл видимо. Здравый смысл вернулся
Ответить
