Челестини раскрыл главную причину поражений ЦСКА

Вчера, 10:19
5

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини объяснил поражения от «Локомотива» и «Ростова». По его словам, они произошли из-за перерыва на матчи сборных.

– Вы победили «Крылья Советов», но недавно был разгром от «Локомотива». Что сказали команде после того матча, какую пищу для анализа он вам дал?

– Я сказал команде, что когда мы выдаeм 95%, а не 100%, нам конец. И этот матч был отличным подтверждением этого. После той игры мы сделали много индивидуальных нарезок. Наше отношение к игре и наполнение в ней были недостаточными для победы. И такое у нас часто случается именно после матчей сборных. Две недели нет матчей – мы сразу теряем ритм. «Ростову» мы проиграли по той же причине – головой тогда мы были не на поле.

– Главная причина – матчи сборной?

– Когда команда находится в игровом ритме, у парней всегда фокус только на ЦСКА. А когда заканчивается ЦСКА, начинается сборная – напряжение чуть падает, фокус меняется. И после этого тяжело сразу переключить тумблер. И это больше касается даже тех, кто остаeтся в клубе в этот перерыв.

  • ЦСКА занимает третье место в РПЛ после 13 туров, имея на счету 27 очков.
  • В следующем матче команда сыграет против «Пари НН».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1761723861
Да уж, полностью согласен, раньше такого небыло.
Ответить
brаtskij
1761727166
И не надо тогда их в сборную отпускать, а то они туде ездят только побухать.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1761731176
Так-то оно так..., только и Локомотив, и Ростов находятся в тех же условиях и тренер здесь должен показать свой уровень. """"""""""""""""""""""""""""""""""
Ответить
Интерес
1761733657
Заметил и он! А после очередного матча(последнего в ноябре) сборной-"Спартак".
Ответить
