Челестини раскрыл главную причину поражений ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини объяснил поражения от «Локомотива» и «Ростова». По его словам, они произошли из-за перерыва на матчи сборных.

– Вы победили «Крылья Советов», но недавно был разгром от «Локомотива». Что сказали команде после того матча, какую пищу для анализа он вам дал?

– Я сказал команде, что когда мы выдаeм 95%, а не 100%, нам конец. И этот матч был отличным подтверждением этого. После той игры мы сделали много индивидуальных нарезок. Наше отношение к игре и наполнение в ней были недостаточными для победы. И такое у нас часто случается именно после матчей сборных. Две недели нет матчей – мы сразу теряем ритм. «Ростову» мы проиграли по той же причине – головой тогда мы были не на поле.

– Главная причина – матчи сборной?

– Когда команда находится в игровом ритме, у парней всегда фокус только на ЦСКА. А когда заканчивается ЦСКА, начинается сборная – напряжение чуть падает, фокус меняется. И после этого тяжело сразу переключить тумблер. И это больше касается даже тех, кто остаeтся в клубе в этот перерыв.