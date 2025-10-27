Мостового едва не похитили неизвестные – он смог отбиться

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой едва не стал жертвой похищения.
«Мостового пытались похитить в Петербурге прямо на улице. Несколько человек схватили его за руки и пытались затащить в машину, но спортсмен отбился – ему помог прохожий, который оказался рядом и вмешался.
Через два дня в этом же месте неизвестные похитили уже зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Сценарий тот же: нападение, силой усадили в автомобиль, а потом начали вымогать деньги, угрожая расправой.
Мужчину заставили передать 2,5 миллиона наличными и пообещать остальное машинами через жену. После этого его отпустили. Заведены уголовные дела за похищение и разбой, все виновники задержаны», – написал Мостовой.
- Накануне игрок забил «Динамо» (2:1).
- В сезоне РПЛ у Мостового 13 матчей, 5 голов, ассист.
- Игрок ранее вызывался в сборную России.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»