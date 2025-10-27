Мостового едва не похитили неизвестные – он смог отбиться

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой едва не стал жертвой похищения.

«Мостового пытались похитить в Петербурге прямо на улице. Несколько человек схватили его за руки и пытались затащить в машину, но спортсмен отбился – ему помог прохожий, который оказался рядом и вмешался.

Через два дня в этом же месте неизвестные похитили уже зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Сценарий тот же: нападение, силой усадили в автомобиль, а потом начали вымогать деньги, угрожая расправой.

Мужчину заставили передать 2,5 миллиона наличными и пообещать остальное машинами через жену. После этого его отпустили. Заведены уголовные дела за похищение и разбой, все виновники задержаны», – написал Мостовой.