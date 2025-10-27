Введите ваш ник на сайте
Мостового едва не похитили неизвестные – он смог отбиться

Сегодня, 08:45
10

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой едва не стал жертвой похищения.

«Мостового пытались похитить в Петербурге прямо на улице. Несколько человек схватили его за руки и пытались затащить в машину, но спортсмен отбился – ему помог прохожий, который оказался рядом и вмешался.

Через два дня в этом же месте неизвестные похитили уже зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Сценарий тот же: нападение, силой усадили в автомобиль, а потом начали вымогать деньги, угрожая расправой.

Мужчину заставили передать 2,5 миллиона наличными и пообещать остальное машинами через жену. После этого его отпустили. Заведены уголовные дела за похищение и разбой, все виновники задержаны», – написал Мостовой.

  • Накануне игрок забил «Динамо» (2:1).
  • В сезоне РПЛ у Мостового 13 матчей, 5 голов, ассист.
  • Игрок ранее вызывался в сборную России.

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей
Max-Min-vkontakte
1761544891
мафия бессмертна) Это Питер, детка..
Ответить
Semenycch
1761545112
Опять специалисты из Закавказья?
Ответить
vladik12
1761545665
Детка, это Питер.
Ответить
...уефан
1761546207
...всего, лишь хотели пяточку забить вместе)...
Ответить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1761546433
Крут Мост )
Ответить
SLADE2019
1761549318
Так в этом ********** спокойно по улицам не пройдешь? А еще кого то, да чему то учат. Еще кого то, да в чем то критикуют, ушлепаны. Позор на всю страну.
Ответить
Riot Zero
1761550882
пообещать остальное машинами через жену. Это что за набор слов, алкогольный припадок????
Ответить
