Сперцян прокомментировал победу «Краснодара» над «Рубином»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подвел итоги матча с «Рубином» (1:0).

– Очень сложная игра. Первый тайм был получше второго, много создавали. Чуть не хватило реализации, в некоторых моментах не хватило последнего паса. «Рубин» – очень хорошая команда, против которой сложно играть.

– Насколько в плане эмоций было важно победить перед матчем со «Спартаком»?

– Без разницы, перед какой игрой, все матчи одинаковые, мы выходим с мыслью победить, каждый матч для нас как финал. Да, очень сложно, нужно над многим работать.