Сперцян прокомментировал победу «Краснодара» над «Рубином»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подвел итоги матча с «Рубином» (1:0).
– Очень сложная игра. Первый тайм был получше второго, много создавали. Чуть не хватило реализации, в некоторых моментах не хватило последнего паса. «Рубин» – очень хорошая команда, против которой сложно играть.
– Насколько в плане эмоций было важно победить перед матчем со «Спартаком»?
– Без разницы, перед какой игрой, все матчи одинаковые, мы выходим с мыслью победить, каждый матч для нас как финал. Да, очень сложно, нужно над многим работать.
- «Краснодар» набрал 29 очков и поднялся на первое место в РПЛ.
- В следующей игре команда сыграет со «Спартаком».
Источник: «Матч ТВ»