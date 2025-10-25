Введите ваш ник на сайте
  • Станкович – после победы над «Оренбургом»: «Оставьте меня в покое»

Станкович – после победы над «Оренбургом»: «Оставьте меня в покое»

Сегодня, 16:44
10

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался после матча 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

– Что с Барко и Маркиньосом, которых вы заменили? И означает ли тройная замена в перерыве, что вы были недовольны первым таймом?

– Слава богу, все хорошо с ними, травм нет. Это тренерское решение. Нам нужна была победа. То, что увидел в первом тайме, недостаточно было для того, чтобы взять три очка.

– Внешне вы не очень довольны. Почему?

– Давайте говорить о футболе. Оставьте меня в покое, это мои эмоции, я с ними справлюсь.

  • «Спартак» остался на 6-м месте.
  • Команда отстает от 1-го места на 4 очка, но у конкурентов матч в запасе.
  • В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром» (2 ноября).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Everest13
1761401132
Все натянуто, как и мысли тренера перед Краснодаром, в ведь у всех сомнения, в исходе этого поединка, раз с аутсайдером фпс упал, то что будет через неделю???? все в шоковом состоянии ведь магии не будет, все серьезные матчи Спартак уже провалил....
Ответить
alefreddy
1761401515
слабая игра чего ему сказать
Ответить
FWSPM
1761402198
человек ждет когда ему привезут замену... этого ждет и команда. так что прорывов ждать не стоит.
Ответить
Интерес
1761406373
Оставь меня, старушка-я в печали...
Ответить
sochi-2013
1761406608
Дисквалификация пошла на пользу. Успехов Деян! (получается, что Спартаку тоже)) )
Ответить
