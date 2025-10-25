Станкович – после победы над «Оренбургом»: «Оставьте меня в покое»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался после матча 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).
– Что с Барко и Маркиньосом, которых вы заменили? И означает ли тройная замена в перерыве, что вы были недовольны первым таймом?
– Слава богу, все хорошо с ними, травм нет. Это тренерское решение. Нам нужна была победа. То, что увидел в первом тайме, недостаточно было для того, чтобы взять три очка.
– Внешне вы не очень довольны. Почему?
– Давайте говорить о футболе. Оставьте меня в покое, это мои эмоции, я с ними справлюсь.
- «Спартак» остался на 6-м месте.
- Команда отстает от 1-го места на 4 очка, но у конкурентов матч в запасе.
- В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром» (2 ноября).
Источник: «Матч ТВ»