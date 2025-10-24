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  • Реакция Канчельскиса на слова Аршавина, назвавшего себя самым популярным российским футболистом

Реакция Канчельскиса на слова Аршавина, назвавшего себя самым популярным российским футболистом

24 октября 2025, 18:35
9

Андрей Канчельскис оценил резонансное высказывание Андрея Аршавина.

  • Ранее бывший зенитовец назвал себя самым популярным футболистом России: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти».
  • Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».

«Слова Аршавина о том, что он мировая звезда? У него свое мнение. Если он так говорит, значит что-то знает. У нас много известных и узнаваемых футболистов. Это все звезды, которые зарекомендовали себя.

Считаю, в то время у нас были ребята, которое могли считаться и считаются мировыми звездами. Это Радимов, Карпин, Мостовой, Харин, Онопко, Добровольский и Аршавин в том числе. Сейчас у нас мало футболистов, которые могут зарекомендовать себя в Европе.

Сейчас мы варимся в собственном соку: мало, кто хочет уезжать, и мало, кто хочет приглашать. Хотя, чтобы развиваться, надо уезжать. Но у нас довольствуются тем, что есть. У них все хорошо и прекрасно – никто не рвется в Европу или нет приглашений. А в наше время сколько футболистов уехало – все, кто хотели.

Аршавин считает меня мировой звездой? Это приятно. Спасибо ему за теплые слова.

Ощущаю ли я себя мировой звездой? Приятно, когда приезжаешь в Европу, а тебя на улицах и по сей день узнают. Меня приглашают «МЮ», Эвертон», «Глазго Рейнджерс» и «Фиорентина».

Приятно, что меня вспоминают. Моя фамилия все-таки есть в гимне «Манчестер Юнайтед», а это на века», – сказал Канчельскис.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Аршавин Андрей Канчельскис Андрей
Комментарии (9)
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Цугундeр
1761320586
Непонятно из чего ты ,Андрюс Антанасович, Радимова выс.рал?)
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FWSPM
1761321162
оракул из брянска оказывается бывшая мировая звезда...вот это поворот))
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Интерес
1761322006
Ну вы "вынесли", это понятно, а что в ответ дали российскому футболу, кроме личных достижений? Какие клубные успехи,сборная? Одни скандалы и пролёты.
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FCSpartakM
1761323801
Радимов ))))))хахах
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eseriva
1761398597
Посмотрел гимн МЮ.Ни слова про Канчельскиса
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Nitup
1761450271
- "Ради страны, что гордится тобою, Мог бы напрячься, маленький член..." - "Ваши ожидания - ваши проблемы!"
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СПОРТ 21 века
1761476677
То, что сейчас называется "звезда", раньше считалось просто хороший качественный игрок. Алекс Мостовой, Валера Карпин — хорошие игроки, но не более того. Настоящая звезда в то время (90-ых)в России был только один игрок — это Добровольский. Вот он игрок от бога, хотя сравнивать его с мировыми звёздами экстра класса всё равно будет неправильно...
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