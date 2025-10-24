Тарханов определил матч 13-го тура РПЛ, где у одной команды 1-процентный шанс на очки

Бывший тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов практически не верит в команду в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

«На мой взгляд, шансы «Крыльев Советов» отобрать очки у ЦСКА в Москве равны одному проценту. Учитывая то, как в последнее время играют самарцы и как они выглядели в матче Кубка России с «Динамо», в котором проиграли с разгромным счетом 0:4, я не представляю, что они могут остановить армейцев. Красно-синие выглядят очень сильно и являются одними из претендентов на чемпионство. «Крылышки» же в лучшем случае займут место в середине турнирной таблицы РПЛ.

Да, в составе «Крылья Советов» много бывших игроков ЦСКА, у которых реваншистские настроения. Очевидно, что Никита Чернов, Ильзат Ахметов, Иван Олейников и Адольфо Гайч будут стараться себя проявить в предстоящей встрече. Но мне не кажется, что они смогут повлиять на итоговой результат игры», – сказал Тарханов.