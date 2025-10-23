Символическая сборная недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В нее включены футболисты «Барселоны», «Баварии», «ПСЖ», «Арсенала», «Ливерпуля», «Ньюкасла», «Тоттенхэма», «Интера», «Боруссии Д», «Атлетика» и ПСВ.

Вратарь: Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);

Защитники: Нуну Мендеш («ПСЖ»), Габриэль («Арсенал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Дюмфрис («Интер»);

Полузащитники: Фермин Лопес («Барселона»), Феликс Нмеча («Боруссия Д»), Леннарт Карл («Бавария»);

Нападающие: Энтони Гордон («Ньюкасл»), Горка Гурусета («Атлетик»), Деннис Ман (ПСВ).