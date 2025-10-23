Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Символическая сборная недели в Лиге чемпионов

Сегодня, 19:19

УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В нее включены футболисты «Барселоны», «Баварии», «ПСЖ», «Арсенала», «Ливерпуля», «Ньюкасла», «Тоттенхэма», «Интера», «Боруссии Д», «Атлетика» и ПСВ.

Вратарь: Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);

Защитники: Нуну Мендеш («ПСЖ»), Габриэль («Арсенал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Дюмфрис («Интер»);

Полузащитники: Фермин Лопес («Барселона»), Феликс Нмеча («Боруссия Д»), Леннарт Карл («Бавария»);

Нападающие: Энтони Гордон («Ньюкасл»), Горка Гурусета («Атлетик»), Деннис Ман (ПСВ).

Еще по теме:
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 3-го тура общего этапа
Хаби Алонсо повторил достижение Анчелотти и Моуринью
Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов ПСВ Атлетик Ньюкасл Бавария Боруссия Д Барселона Интер Ливерпуль Арсенал ПСЖ Тоттенхэм ван Дейк Вирджил Габриэль Дюмфрис Дензел Гурусета Горка Ман Деннис Гордон Энтони Викарио Гульельмо Нмеча Феликс Мендеш Нуну Лопес Фермин Карл Леннарт
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Реакция Бекхэма на продление контракта Месси с «Интером Майами»
21:37
В ЦСКА встали на защиту молодого вратаря: «Преемник Акинфеева – это черная метка»
21:29
1
Аршавин назвал самого переоцененного футболиста в истории «Реала»
21:09
2
Только одна команда ни разу не выиграла в основное время в Пути РПЛ Кубка России
20:55
Кубок России. «Краснодар» разгромил «Сочи» (3:0) и выиграл группу
20:25
5
Аршавин ответил, в чем он превосходил Роналду
19:57
18
Месси прокомментировал продление контракта с «Интером Майами»
19:45
Бенитес нашел новую команду после отказа «Спартака»
19:30
3
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
19:19
Защитник «Галатасарая» хочет вернуться в РПЛ
19:10
1
Все новости
Все новости
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
19:19
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
17:47
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 3-го тура общего этапа
15:15
Хаби Алонсо повторил достижение Анчелотти и Моуринью
13:57
Игрок с 241 матчем в РПЛ – в символической сборной 3-го тура Лиги чемпионов
11:25
Только 2 команды из 36 не набрали очков за 3 тура Лиги чемпионов
09:29
3
Алонсо прокомментировал победу «Реала» над «Ювентусом»
08:48
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 3 туров
00:39
1
Лига чемпионов. «Бавария», «Ливерпуль», «Челси» разгромили соперников
00:02
Лига чемпионов. «Реал» обыграл «Ювентус» (1:0) и вышел в лидеры
Вчера, 23:55
Лига чемпионов. Осимхен оформил дубль за «Галатасарай» в ворота российского вратаря (3:1)
Вчера, 21:49
2
Моуринью высказался о третьем поражении подряд «Бенфики» в ЛЧ: «Команда сломалась»
Вчера, 09:53
1
Энрике прокомментировал 7:2 «ПСЖ» с «Байером»
Вчера, 09:30
Реакция главного тренера «Кайрата» на первое очко в Лиге чемпионов
Вчера, 09:07
4
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Атлетико» со счетом 4:0
Вчера, 08:48
Лига чемпионов. «ПСЖ» вынес «Байер», «Арсенал» разгромил «Атлетико», «Наполи» пропустил 6 голов от ПСВ и другие результаты
21 октября
1
Украинец Забарный из «ПСЖ» привез два пенальти и получил красную карточку в матче ЛЧ
21 октября
5
Ямаль побил рекорд Лиги чемпионов
21 октября
2
Лига чемпионов. «Барселона» уничтожила «Олимпиакос», «Кайрат» набрал первое очко
21 октября
В Лиге чемпионов получена самая ранняя красная карточка
21 октября
1
Президент «Кайрата» высказался о матче с «Реалом»
21 октября
Где смотреть матч «Бавария» – «Брюгге»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
21 октября
Где смотреть матч «Челси» – «Аякс»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
21 октября
Где смотреть матч «Айнтрахт» – «Ливерпуль»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
21 октября
Где смотреть матч «Реал» – «Ювентус»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
21 октября
Где смотреть матч «Монако» – «Тоттенхэм»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
21 октября
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция: 21 октября 2025
20 октября
Где смотреть матч «Арсенал» – «Атлетико»: во сколько прямая трансляция: 21 октября 2025
20 октября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 