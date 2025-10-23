Алонсо прокомментировал победу «Реала» над «Ювентусом»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался по итогам матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:0).
- Единственный гол забил Джуд Беллингем.
- «Реал» вышел в лидеры, идя без потерь очков.
- Впереди у мадридцев Эль Класико против «Барселоны» в Примере.
«Я очень рад за Беллингема.
Мы прибавляли по ходу игры. Сначала атаковали не лучшим образом, но подстроились в итоге под соперника. Наращивали темп и создавали моменты.
В этом матче надо было трудиться, искать гол и не терять баланс. Я об этом говорил футболистам. Так все и вышло. Тибо Куртуа был хорош. Нужно продолжать в том же духе», – сказал Алонсо.
Источник: AS