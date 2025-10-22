Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Атлетико» со счетом 4:0

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча с «Атлетико». Лондонская команда выиграла в 3-м туре со счетом 4:0.

«Это был действительно тяжелый матч. Пока счет был 0:0, он оставался очень сложным. После гола соперник немного открылся, и нам стало чуть проще находить свободные зоны. Полностью заслуженные три очка. Мощное командное выступление. На этом уровне нужно показывать максимум, и мы делали это в каждой фазе игры.

Я в восторге от Виктора Дьокереша. Учитывая объем работы и то, что он дает команде, он заслужил гол. Мы взяли его для того, чтобы он забивал, и у него очень высокие требования к самому себе, но мы ценим все то, что он делает для команды. Вы видели улыбку на его лице. Он очень много забивал последние два года, и я надеюсь, что сейчас начнется прекрасная серия», – сказал Артета.