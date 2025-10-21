Саввиди не станет президентом «Ростова»: «Ни при каких обстоятельствах»

Бизнесмен Иван Саввиди не собирается руководить «Ростовом» после ухода Арташеса Арутюнянца.

Заявление об этом опубликовала пресс-служба холдинга «Группа Агроком».

«В последнее время в ряде СМИ целенаправленно распространяется информация о якобы имеющихся намерениях председателя совета директоров компании «Группа Агроком» Ивана Саввиди занять пост президента ФК «Ростов».

Данные публикации не соответствуют действительности и носят провокационный характер. Их цель – дестабилизировать, и без того крайне непростую ситуацию, сложившуюся сегодня вокруг футбольной команды.

Иван Саввиди не планировал и не планирует (ни при каких обстоятельствах) руководить клубом и заниматься его оперативным управлением.

При этом «Группа Агроком», понимая роль и значение ФК «Ростов» для жителей Ростовской области, готова оказать команде финансовую поддержку. Как уже сообщалось, это произойдет, если правительство региона сочтет необходимым участие Группы в решении клубных проблем.

Следует отметить, что при реализации подобного сценария, «Агроком» выступит в статусе спонсора клуба. То есть, в зоне ответственности Группы будут находиться исключительно вопросы, связанные с выделением денежных средств и контролем их эффективного использования», – говорится в заявлении.