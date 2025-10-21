Баринов объяснил, почему не продляет контракт с «Локомотивом»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов назвал причину, по которой не продляет контракт с клубом.

– Вы близки к продлению контракта с «Локомотивом»?

– Нет. Задавайте вопрос руководству.

– Вас не устроило предложение, которое было сделано пару недель назад?

– Меня не устроило.

– Что говорят руководители на ваши условия по улучшению контракта? Готовы ли они на это пойти?

– Спросите у них. Мне больше нечего добавить.