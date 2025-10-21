Баринов объяснил, почему не продляет контракт с «Локомотивом»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов назвал причину, по которой не продляет контракт с клубом.
– Вы близки к продлению контракта с «Локомотивом»?
– Нет. Задавайте вопрос руководству.
– Вас не устроило предложение, которое было сделано пару недель назад?
– Меня не устроило.
– Что говорят руководители на ваши условия по улучшению контракта? Готовы ли они на это пойти?
– Спросите у них. Мне больше нечего добавить.
- Контракт Баринова с «Локо» истекает 30 июня 2026 года.
- Сообщалось об интересе к 29-летнему полузащитнику со стороны ЦСКА.
Источник: «РБ Спорт»