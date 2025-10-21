Быстров жестко прошелся по Семаку из-за матча с «Сочи»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал Сергея Семака. Ему не понравилось, что главный тренер петербуржцев не выпускал воспитанников в матче против «Сочи» (3:0)

«Плакать хотелось не по игре, а потому что 2:0 ведут, Семак выпускает Дркушича, у него есть молодые футболисты, которые сидят. Смотришь это из тура в тур, 12 туров прошло, пацаны не получают никаких шансов, то смысл им сидеть в «Зените».

Есть свои воспитанники, которые принесли чемпионство «Краснодару», которые также выпустились из нашей академии и играли, которым начали давать шанс», – сказал Быстров.