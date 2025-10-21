Введите ваш ник на сайте
Быстров жестко прошелся по Семаку из-за матча с «Сочи»

Сегодня, 08:56
2

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал Сергея Семака. Ему не понравилось, что главный тренер петербуржцев не выпускал воспитанников в матче против «Сочи» (3:0)

«Плакать хотелось не по игре, а потому что 2:0 ведут, Семак выпускает Дркушича, у него есть молодые футболисты, которые сидят. Смотришь это из тура в тур, 12 туров прошло, пацаны не получают никаких шансов, то смысл им сидеть в «Зените».

Есть свои воспитанники, которые принесли чемпионство «Краснодару», которые также выпустились из нашей академии и играли, которым начали давать шанс», – сказал Быстров.

  • «Зенит» занимает 4-е место в РПЛ, имея на счету 23 очка.
  • Следующий матч – 22 октября в Кубке против «Оренбурга».

Источник: «О, Родной Футбол!»
Россия. Премьер-лига Зенит Быстров Владимир Семак Сергей
Иван Петров 1986
1761026934
Это из одной корзинки, что и срач-тв наш футбол не показывает, а испанцев и итальяшек пожалуйста.
Taps
1761027380
Семак давно отыгранная карта ...
