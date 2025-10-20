Саввиди назвал условие для возвращения в «Ростов»

Владелец ПАОКа Иван Саввиди ответил на вопрос о возможном назначении на пост президента «Ростова».

На прошлой неделе должность покинул Арташес Арутюнянц.

Он руководил клубом с 2017 года.

Сообщалось о серьезных финансовых проблемах «Ростова».

«Знаете, я живу рядом со стадионом, слышу трибуны, когда на свежем воздухе гуляю. Если тишина, значит неуспешно что-то идет. Если громко закричали, значит забили. Как будто я там. Не вижу, но слышу все. Буквально через дорогу.

И я все время думаю, особенно когда идет игра, а что за задача ставится перед клубом – попасть в десятку? Если мы говорим налогоплательщикам «платите», то мы должны ставить высокие цели.

Я не знаю изнанки, не знаю «нутрянки». Но понятно, что любое появление Саввиди в руководстве клуба – это определенный дискомфорт. Поэтому нужно ли это – не знаю. По крайней мере, я туда не стремлюсь.

Задачу вернуться в «Ростов» не ставлю, но, если губернатор [Юрий Слюсарь] посчитает, что нужна моя помощь, я ему «нет» не скажу. Я уважаю его, как уважал и его отца. Мы были из одного директорского, скажем так, цеха, которому всегда была не чужда тема социальной ответственности.

Полагаю, что если клубу действительно так тяжело, то мы, бизнесмены, должны помогать. Кто-то имеет, возможно, 100 рублей, кто-то тысячу, кто-то миллион. Вот я долго не был на стадионе. Мне сказали, надо помочь клубу: «Ты можешь купить ложу?». Я говорю, могу. Сумма, которую «выкатили», меня удивила, но я купил. Сам ни разу там не был. И особо, признаться, никогда туда и не рвался. Пусть директора мои ходят.

Какие-то шаги мы, конечно, должны делать, чтобы вместе с городом радоваться огромной армии болельщиков, которые любят клубные цвета. И не важно, болельщики меня когда-то не поняли или я их не понял. Не важно.

Любая книга пишется из многих страниц. Вырви любую – и нарушишь целостность картины. Поэтому кто-то может думать, что моя история в донском футболе была плохой. Но если есть те, кто считает, что Саввиди делал то, что он должен был делать, и делал это правильно, я буду рад.

Еще раз говорю: задачу вернуться в «Ростов» не ставлю. Но если надо будет завтра спасти клуб, я сделаю точно так же, как сделал это при [бывшем губернаторе] Голубеве. Дам деньги. При этом, возможно, буду участвовать в решении каких-то вопросов», – сказал Саввиди.