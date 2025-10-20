Карпин схватился за голову после вопроса журналиста

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин пообщался с журналистом после матча с «Ахматом». Московская команда избежала поражения, забив на 93-й минуте (2:2). Клуб занимает 8-е место в РПЛ.

– Валерий Георгиевич, в отличие от молодого поколения, я помню вас хорошо как футболиста. Как вы пришли в «Спартак», как вы играли за рубежом – в «Сосьедаде», в «Валенсии», в «Сельте». И тренером вы здесь были, тоже что-то сделали. Но когда мы все-таки увидим «Динамо» ваше? Вы знаете, как играют хорошие команды, как играют вообще в футбол. И когда мы смотрим сегодня, то эта игра, конечно, далека от игры тех команд, где вы играли.

– И?

– Я говорю искренне. Получится что-нибудь?

– Хорошо, давайте так. Первый тайм, да и второй тоже, с «Локомотивом» был то что нужно, например. Вообще недалеко от того, о чем вы говорите, например.

– Было еще с «Партизаном» хорошо, когда играли. Был момент, когда был прессинг и все остальное.

– В смысле?! Прессинг и сейчас был.

– Ну, прессинг был такой, что «Ахмат» делал все, что хотел. Много было свободных зон…

– То, что хотел… Че? (Улыбается.)

– Они выходили хорошо очень в свободные зоны. У них была масса пространства…

– Что для вас прессинг?

– Прессинг – это когда команда играет плотно и не дает вообще дышать сопернику, каждый играет с каждым.

– Когда катят мяч и вратарь выбивает за центр поля – это прессинг или не прессинг?

– Это не прессинг.

– Понятно. Все, спасибо.