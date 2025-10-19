Черчесов прокомментировал упущенную победу «Ахмата» над «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался после матча 12-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

Грозненцы пропустили на 90+4 минуте.

«Ахмат» остался на 9-м месте.

Следующий соперник по РПЛ – «Сочи» (27 октября).

«Счет на табло. Надо доводить до победы. Больше всего понравилось то, как команда играла. Осуществилось практически всe, что задумывалось. Мы 50 раз посмотрели, [при первом голе] не только фол, еще и желтую дали, но там и фола не было и получили гол…

Мне понравилась игра команды. Нужно спокойно разобрать. Нам переживать некогда. Нереализованный пенальти? Радует, что есть возможность зарабатывать пенальти. Не забили, значит, забьем тогда, когда надо будет», – сказал Черчесов.