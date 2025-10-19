Агент Баринова подтвердил, что предложение «Локо» о продлении контракта отвергнуто

Павел Банатин, агент капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался о ситуации с продлением контракта.

– Предложение о продлении сделано. В целом оно не устроило.

– Ждeте нового предложения?

– Нет, ничего не ждeм. Играем в футбол и исполняем контракт.

– Тем самым, получается, в январе повышается вероятность ухода Баринова?

– Не могу оценивать этот процесс. Могу только утверждать, что он лидер и капитан «Локомотива».

– Ваша оценка развития событий около месяца назад по дальнейшему – 50 на 50, уйдeт или останется. Как сейчас?

– Так же на сегодняшний день. На следующей неделе, как понимаю, будет ещe встреча.