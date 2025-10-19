Агент Баринова подтвердил, что предложение «Локо» о продлении контракта отвергнуто

Павел Банатин, агент капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался о ситуации с продлением контракта.
– Предложение о продлении сделано. В целом оно не устроило.
– Ждeте нового предложения?
– Нет, ничего не ждeм. Играем в футбол и исполняем контракт.
– Тем самым, получается, в январе повышается вероятность ухода Баринова?
– Не могу оценивать этот процесс. Могу только утверждать, что он лидер и капитан «Локомотива».
– Ваша оценка развития событий около месяца назад по дальнейшему – 50 на 50, уйдeт или останется. Как сейчас?
– Так же на сегодняшний день. На следующей неделе, как понимаю, будет ещe встреча.
- Нынешний контракт Баринова с «Локо» истекает следующим летом.
- Ранее сообщалось, что игрока может подписать ЦСКА.
- Дмитрий всю карьеру проводит в родном клубе.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова