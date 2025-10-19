Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Испании обозначили, кто лучше – новый тренер «Спартака» Гарсия Пласа или Абаскаль

В Испании обозначили, кто лучше – новый тренер «Спартака» Гарсия Пласа или Абаскаль

Сегодня, 18:17
8

Журналист испанской спортивной газеты AS Хосе Антонио Эспина прокомментировал планы «Спартака» назначить Луиса Гарсию Пласу.

  • Контракт с испанцем согласован.
  • Гарсия Пласа вскоре должен возглавить «Спартак».
  • Тренер в декабре 2024 года был уволен из «Алавеса».

«Луис Гарсия – хороший тренер. Он почти всегда достигал поставленных целей со своими командами в Испании.

Готов ли он работать в топ-клубе России? Думаю, да. Но покажет это только практика, каждый случай индивидуален.

Похожи ли Луис Гарсия и Гильермо Абаскаль? Нет – у этих тренеров разный подход и разный уровень. У Луиса Гарсии гораздо больше опыта, чем у Абаскаля», – сказал Эспина.

Еще по теме:
Губерниев – о новом тренере «Спартака»: «Похоже на фильм «Агония» 2
Рабинер по пунктам расписал, что будет со «Спартаком» после назначения Гарсии Пласы 26
«Нет слов»: Ледяхов – о новом тренере «Спартака» 9
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Атлетико Сан-Луис Спартак Пласа Луис Гарсия Абаскаль Гильермо
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1760887916
Топ клуб ахах
Ответить
Литейный 4 (returned)
1760889035
Топ клуб России? ПоЦталом! Антинародный судейский позор России! Гыгыгы
Ответить
VVM1964
1760890143
Неее, ну раз так, ну всё - берем, пакуйте !)))...
Ответить
Desma
1760890170
"Он почти всегда достигал поставленных целей"? За достигнутые цели этого облезлого кота ссаными тряпками вышвыривали ещё до окончания сезона.
Ответить
Чилим.
1760890271
Обсуждают какое дно днее
Ответить
Everest13
1760892080
Ну все , безработному нашли работу, ну хоть заработает малеха)))
Ответить
Главные новости
АПЛ. Гол Магуайра принес «МЮ» победу над «Ливерпулем» в гостях (2:1), у «красных» 4 поражения подряд впервые с 1987 года
20:29
Талалаев прокомментировал 3:0 «Балтики» против «Рубина»
19:58
1
Губерниев оскорбил Станковича двумя словами
19:27
6
Определилась новая команда Станковича
19:18
5
Известен день, когда «Спартак» поменяет Станковича на Гарсию Пласу
19:11
7
РПЛ. «Балтика» не пощадила «Рубин» (3:0) в Казани, Даку не реализовал пенальти
18:58
16
В Испании обозначили, кто лучше – новый тренер «Спартака» Гарсия Пласа или Абаскаль
18:17
8
«Локо» предложил Баринову 2 варианта продления контракта
18:09
5
Титов прокомментировал ничью «Спартака» с «Ростовом»
18:01
1
Семак прокомментировал разгром «Сочи»
17:19
12
Все новости
Все новости
Реакция Рахимова на 0:3 от «Балтики»
20:16
1
Петржела в чемпионской гонке РПЛ болеет не за «Зенит»
19:50
Шпилевский заявил, что он плохой тренер
19:38
1
РПЛ. «Балтика» не пощадила «Рубин» (3:0) в Казани, Даку не реализовал пенальти
18:58
16
Агент Баринова подтвердил, что предложение «Локо» о продлении контракта отвергнуто
18:47
ВидеоЭкс-комментатор «Матч ТВ» поругал Шнякина за работу на игре «Локо» – ЦСКА
18:30
3
В Испании обозначили, кто лучше – новый тренер «Спартака» Гарсия Пласа или Абаскаль
18:17
8
«Локо» предложил Баринову 2 варианта продления контракта
18:09
5
Титов прокомментировал ничью «Спартака» с «Ростовом»
18:01
1
Осинькин отреагировал на 0:3 от «Зенита»
17:43
1
Семак прокомментировал разгром «Сочи»
17:19
12
ВидеоСемак ответил, можно ли к нему обращаться «Сергей»
17:10
Талалаев рассказал о подготовке к матчу с «Рубином», упомянув некую тетю Раису
17:03
3
Реакция Титова на скорую отставку Станковича
16:45
1
ВидеоМостовой демонстративно не стал праздновать гол в ворота «Сочи»
16:37
2
ВидеоОбзор матча «Сочи» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:34
ВидеоОбзор матча «Сочи» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:31
ВидеоОбзор матча «Сочи» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:30
РПЛ. «Зенит» за счет двух пенальти разгромил «Сочи» (3:0) и приблизился к лидерам
16:28
52
Карпин разрешил не называть его по отчеству: «Просто Валера»
16:22
Губерниев – о новом тренере «Спартака»: «Похоже на фильм «Агония»
15:58
5
Круговой извинился за 0:3 от «Локо»
15:49
2
Прогноз Мостового на будущее «Спартака» без Бабича
15:40
2
Реакция Карпина на инцидент с участием жены в Монако
15:19
6
ВидеоЗащитник Алип вывел «Зенит» вперед в матче с «Сочи»
14:52
5
Раскрыт диагноз Дивеева, которому разбили нос в дерби
14:23
5
«Зенит» выйдет на матч с «Сочи» с одним полевым россиянином, но с шестью бразильцами
14:12
19
«Не понимаю, что происходит, есть боль, злость»: Шпилевский – о поражении от «Акрона»
14:05
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 