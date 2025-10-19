В Испании обозначили, кто лучше – новый тренер «Спартака» Гарсия Пласа или Абаскаль

Журналист испанской спортивной газеты AS Хосе Антонио Эспина прокомментировал планы «Спартака» назначить Луиса Гарсию Пласу.

Контракт с испанцем согласован.

Гарсия Пласа вскоре должен возглавить «Спартак».

Тренер в декабре 2024 года был уволен из «Алавеса».

«Луис Гарсия – хороший тренер. Он почти всегда достигал поставленных целей со своими командами в Испании.

Готов ли он работать в топ-клубе России? Думаю, да. Но покажет это только практика, каждый случай индивидуален.

Похожи ли Луис Гарсия и Гильермо Абаскаль? Нет – у этих тренеров разный подход и разный уровень. У Луиса Гарсии гораздо больше опыта, чем у Абаскаля», – сказал Эспина.