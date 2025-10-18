Реакция Рабинера на спасение «Спартака» в матче с «Ростовом»

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Игорь Рабинер оценил ничью москвичей с «Ростовом» (1:1).

С 26-й минуты «Спартак» был в меньшинстве.

Москвичи спаслись от поражения благодаря голу Эсекьеля Барко на 85-й минуте.

«Спартак» остался в РПЛ на 6-м месте.

«Спартак» провел второй тайм гораздо активнее, быстрее и острее первого, чем и заслужил ответного гола и ничьей. Но и «Ростов» мог забивать еще, два хороших момента у него было. По мне, ничья – по игре», – написал Рабинер.