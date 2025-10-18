Стало известно, что Федун обещал Эмери в случае чемпионства «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Мох поделился подробностями назначения Унаи Эмери в клуб в 2012 году.

– Правда, что Федун договорился с Эмери о контракте за полгода до его переезда в Москву?

– Нет, Федун прилетел договариваться летом 2012-го. Я хорошо это помню, как раз находился в Мадриде.

– Переговоры шли без вас?

– Да. Но мне позвонил общий приятель, Альберто Бенито, сейчас работает у Эмери скаутом в «Астон Вилле». Сообщил: «Унаи встречается с русским президентом. Будет и про тебя говорить». Понимал, что в Москве я бы помог.

– Леонид Арнольдович не возражал?

– Ему было все равно. Унаи мне об этом рассказывал. Еще он запомнил фразу Федуна: «Если ты выиграешь лигу, я тебя озолочу».

– Лигу – это российский чемпионат?

– Да. Но дела шли не очень. Эмери не сильно тревожился по этому поводу. Я пытался втолковать: «Унаи, ситуация тяжелая!» – «О чем ты? Первый сезон! У тебя тренерского опыта почти нет, а у меня большой. Я знаю, что говорю...»

– Как оказалось, вы знаете лучше.

– Я знал менталитет «Спартака» и Федуна как русского человека. Поэтому убеждал Эмери: «Дай им хоть что-то. Сосредоточься на Кубке. Возьми трофей!». Как ни странно, он меня услышал. Но с Кубком тоже не срослось. В 1/8 уступили по пенальти «Ростову».