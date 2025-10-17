Семака призвали уйти из «Зенита»: «Что нового он может дать команде?»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что действующему главному тренеру Сергею Семаку нужно уйти в отставку.

«У «Зенита» отличные шансы выиграть чемпионат, они уже много раз доказали свою силу. Но не знаю, смогут ли он это сделать с Семаком.

Ему уже пора покинуть команду, «Зениту» нужна свежая кровь, новый вызов для завоевания чемпионства.

Что нового может дать Семак команде? Я не знаю, вы тоже не знаете», – сказал Петржела.