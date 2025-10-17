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  • Семака призвали уйти из «Зенита»: «Что нового он может дать команде?»

Семака призвали уйти из «Зенита»: «Что нового он может дать команде?»

17 октября 2025, 00:48
5

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что действующему главному тренеру Сергею Семаку нужно уйти в отставку.

«У «Зенита» отличные шансы выиграть чемпионат, они уже много раз доказали свою силу. Но не знаю, смогут ли он это сделать с Семаком.

Ему уже пора покинуть команду, «Зениту» нужна свежая кровь, новый вызов для завоевания чемпионства.

Что нового может дать Семак команде? Я не знаю, вы тоже не знаете», – сказал Петржела.

  • «Зенит» 6 раз подряд становился чемпионом с 2019 по 2024 год, а в прошлом сезоне уступил титул «Краснодару».
  • В этом сезоне РПЛ петербуржцы набрали 20 очков в 11 турах и занимают 4-е место в лиге.
  • Отставание от лидирующего ЦСКА – 4 балла.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Петржела Властимил Семак Сергей
Комментарии (5)
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andrei-sarap-yandex
1760676957
нет мотивации у команды....нет игры и тактики...СЕМАК не может ничего нового дать команде....нужен ТАЛАЛАЕВ
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sochi-2013
1760681969
серебряный призер чемпионата России (2003) и обладатель Кубка Премьер-лиги (2003). единственный советский и российским тренер, который выигрывал чемпионат страны шесть раз подряд с одним клубом. почувствуйте разницу
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Taps
1760683874
Жадность не даст уйти ...
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VVM1964
1760685802
Руки прочь от Семака !!! Это не какой-то там варяг, а свой - доморощенный !!! Не позволим так обращаться с отечественным специалистом !!! Все как один на защиту СЕРГЕЯ СЕМАКА !!! СЕРЕЖА - ВЕРИМ !!!))...
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