Семака призвали уйти из «Зенита»: «Что нового он может дать команде?»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что действующему главному тренеру Сергею Семаку нужно уйти в отставку.
«У «Зенита» отличные шансы выиграть чемпионат, они уже много раз доказали свою силу. Но не знаю, смогут ли он это сделать с Семаком.
Ему уже пора покинуть команду, «Зениту» нужна свежая кровь, новый вызов для завоевания чемпионства.
Что нового может дать Семак команде? Я не знаю, вы тоже не знаете», – сказал Петржела.
- «Зенит» 6 раз подряд становился чемпионом с 2019 по 2024 год, а в прошлом сезоне уступил титул «Краснодару».
- В этом сезоне РПЛ петербуржцы набрали 20 очков в 11 турах и занимают 4-е место в лиге.
- Отставание от лидирующего ЦСКА – 4 балла.
Источник: «Советский спорт»