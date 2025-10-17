Пономарев – о новом топ-менеджере «Спартака»: «Кто это такой вообще?»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал назначение Андрея Мовсесьяна в «Спартак».

49-летний Мовсесьян занял должность заместителя гендиректора «Спартака» по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.

С 2012 по 2024 год он работал в ЦСКА: сначала был главой селекционного отдела, позднее – спортивным директором.

«Никак не оценю Мовсесьяна. Карпин ведь тоже, вроде, спартаковец, а сейчас работает в «Динамо». Ничего удивительного нет. Это раньше такие переходы считались предательством. Пропала принципиальность.

Пускай работает Мовсесьян там, где захочет. Может, в ЦСКА у него не лучшая ситуация сложилась. Если бы это был Акинфеев, то обалдел бы, а тут ничего удивительного. Кто этот Мовсесьян такой вообще?

Да ради бога, пусть переходит в «Спартак». Пускай хоть в «Барселону» переходит. Сейчас ни у игроков, ни у тренеров никакой совести нет: переходят туда, где больше платят. Это их работа.

Онопко, вон, у нас бегает из команды в команду. Поэтому история с Мовсесьяном воспринимается уже как обыденность», – сказал Пономарев.