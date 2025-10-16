Бубнов усомнился в уровне сборной России: «Грузия и Азербайджан сильнее»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что сборная России могла и не отобраться на чемпионат мира, если бы участвовала в квалификации.
«Пошли разговоры, что мы бы не потерялись на ЧМ-2026. Так и хочется спросить – мы бы не потерялись где, среди кого? Вы уверены, что с такой игрой мы бы вообще попали на ЧМ?
Я посмотрел – Грузия, Азербайджан, уже не говорю про Венгрию или Исландию – все они сильнее сборной России», – сказал Бубнов.
- Отстранение длится более 3,5 лет – с февраля 2022 года.
- В октябре российская сборная победила Иран (2:1) и Боливию (3:0) в товарищеских матчах.
Источник: «Коммент.FM»