Семин предложил изменить регламент из-за «Торпедо»

Юрий Семин считает необходимым ввести ограничение для клубов на количество тренеров в одном сезоне.
- «Торпедо» в августе уволило Олега Кононова, а через два месяца вернуло его.
- В сентябре клуб назначил Дмитрия Парфенова, который проработал 32 дня.
«Наверное, нужно вводить регламент, который будет регулировать количество тренеров команды в сезоне.
Потому что эти бесконечные перестановки одних и тех же не приносят пользы. Игроки не успевают знакомиться с тренером», – сказал Семин.
Источник: «Спорт-Экспресс»