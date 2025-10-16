Введите ваш ник на сайте
Семин предложил изменить регламент из-за «Торпедо»

Сегодня, 01:10

Юрий Семин считает необходимым ввести ограничение для клубов на количество тренеров в одном сезоне.

  • «Торпедо» в августе уволило Олега Кононова, а через два месяца вернуло его.
  • В сентябре клуб назначил Дмитрия Парфенова, который проработал 32 дня.

«Наверное, нужно вводить регламент, который будет регулировать количество тренеров команды в сезоне.

Потому что эти бесконечные перестановки одних и тех же не приносят пользы. Игроки не успевают знакомиться с тренером», – сказал Семин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Семин Юрий Кононов Олег Парфенов Дмитрий
