Канчельскис эмоционально отреагировал на происходящее в «Торпедо»

Андрей Канчельскис высказался о неожиданной смене главного тренера в «Торпедо» после отставки клубного руководства.

Сегодня было объявлено о назначении Олега Кононова.

Московский клуб вернул тренера, уволенного ровно два месяца назад.

Кононов сменил Дмитрия Парфенова, который продержался в «Торпедо» 32 дня.

«Это даже смешно. Парфeнова уже уволили спустя месяц, вернули Кононова… Бардак! Кто руководит «Торпедо»? Они хоть понимают, что такое футбол, что такое «Торпедо»? Что это клуб с великими традициями?

Ответов на эти вопросы нет, но так себя вести нельзя. Ребята просто позорят себя и клуб. Мне жаль болельщиков в первую очередь, всe-таки «Торпедо» – клуб с именем, там такие футболисты играли!

И так его позорить – это ужасно. Откуда такие руководители берутся? Так не бывает просто! Нельзя убивать такие великие клубы. Позор.

Для меня удивительно, что «Торпедо» идeт последним в Первой лиге. Клуб должен всегда играть в РПЛ, а у нас, наоборот, болтается где-то внизу.

Всe зависит от руководителей, а чего хотят нынешние – непонятно. Думаю, они преследуют какие-то свои цели, но футбол их не интересует. Ещe раз скажу: это позор», – заявил Канчельскис.