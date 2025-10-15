Сафонов высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»

Футбольный агент Алексей Сафонов назвал самую популярную команду России. По его мнению, это «Спартак».

«Спартак» – это самая популярная команда России. Это объективно, хоть я и болельщик ЦСКА. У них самая большая армия болельщиков в стране.

«Зенит»? По выкрикам болельщиков с трибун нет никого популярнее «Зенита». Кричат: «Зенит» – позор российского футбола». Про «Спартак» и другие клубы же так не выкрикивают. Могут что-то пару раз, но тут это постоянно. Если это кричат во всех городах, то какие-то вопросы это вызывает. Если это считать за популярность, то они номер один», – сказал Сафонов.