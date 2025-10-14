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  • Аленичев выступил категорически против новой кандидатуры «Спартака» на пост тренера

Аленичев выступил категорически против новой кандидатуры «Спартака» на пост тренера

14 октября 2025, 10:44
13

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев отреагировал на информацию о возможном назначении Владимира Илича в московскую команду.

«Слухи про Ивича в «Спартаке» вместо Станковича? Я думаю, что это не совсем правильное решение. Именно сейчас. Если это произойдет в зимнюю паузу, то тогда может быть... Но опять-таки, я думаю, сейчас никаких кардинальных изменений не должно быть.

Подходит ли Ивич «Спартаку» стилистически? Учитывая, то как он работал в «Краснодаре» (улыбается)... Я так понимаю, что Сергею Николаевичу Галицкому не нравилась философия игры Ивича. Если «Спартак» всe-таки по этому пути пойдeт, если им нравится его философия, может, они и хотят его пригласить, но я считаю, что это тренер не для «Спартака» при всeм уважении к нему», – сказал Аленичев.

  • Ивич возглавлял «Краснодар» в сезоне-2023/24.
  • Сейчас он тренирует «Аль-Айн».

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Аль-Айн Спартак Аленичев Дмитрий Ивич Владимир
Комментарии (13)
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ilich55
1760430082
Откуда взялся Владимир Илич, если в скопированном из Источник: Metaratings.ru тексте его и близко нет!?
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NewLife
1760433408
При всем неуважению к Аленю это словоблудие, так как конкретно ничего сказать не может для этой интернет помойки.
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Эльхан-Алиев-google
1760465270
Аленичев не умничай. Ты что не видишь бардак в команде?
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iscariot
1760480090
Все эти ветераны, желают Спартаку только хаоса и зла, потому что надеятся, что в этом хаосе и неразберихе им дадут присосаться к Лукойловской кормушке.
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Sergey--google
1760526038
Верните Аленичева лучше. После баварского стиля Станковича вы блеванете с Ивича на дефе. Именно поэтому его с Краснодара выгнали, а не за результаты
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