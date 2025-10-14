Аленичев выступил категорически против новой кандидатуры «Спартака» на пост тренера

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев отреагировал на информацию о возможном назначении Владимира Илича в московскую команду.

«Слухи про Ивича в «Спартаке» вместо Станковича? Я думаю, что это не совсем правильное решение. Именно сейчас. Если это произойдет в зимнюю паузу, то тогда может быть... Но опять-таки, я думаю, сейчас никаких кардинальных изменений не должно быть.

Подходит ли Ивич «Спартаку» стилистически? Учитывая, то как он работал в «Краснодаре» (улыбается)... Я так понимаю, что Сергею Николаевичу Галицкому не нравилась философия игры Ивича. Если «Спартак» всe-таки по этому пути пойдeт, если им нравится его философия, может, они и хотят его пригласить, но я считаю, что это тренер не для «Спартака» при всeм уважении к нему», – сказал Аленичев.