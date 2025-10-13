Смородская раскрыла, почему «Спартак» игнорирует российских тренеров

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская объяснила, почему «Спартак» не рассматривает российских тренеров на замену Деяну Станковичу.

«Российских тренеров в природе не существует – они либо слабые, либо все заняты.

Рынок наших специалистов почти исчерпан – это проблема нашего футбола: с годами в этой области ничего не делается, а получение тренерской лицензии не требует большого труда и не означает, что ты тренер со знаниями.

Поэтому «Спартак» ищет иностранца. Отмечу, как ЦСКА грамотно угадал с новым тренером [Фабио Челестини]», – заявила Смородская.