Губерниев сравнил товарищеские матчи сборной России с витриной

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал пользу от товарищеских матчей для сборной России.

«Мы играем там, где можно. Спасибо тем, кто приезжает. Надо дарить счастье и радость болельщикам, как это было в Волгограде – полный стадион. Поэтому такие матчи прекрасны, к сожалению, больше нигде мы не играем. На безрыбье и рак рыба.

Для футболистов это прекрасная витрина. Смотрят у нас в России, смотрят за рубежом. Поэтому для таких лидеров, как Батраков, витрины лучше не бывает», – сказал Губерниев.