Подсчитана среднегодовая зарплата игроков РПЛ

«МЯЧ RU» сравнил зарплаты в РПЛ с топ-лигами. Оказалось, что в России платят меньше, чем в Западной Европе.

«В среднем в России игрок получает около 640 тысяч евро в год. Это почти в семь раз меньше, чем в АПЛ.

Даже в Турции, с которой обычно сравнивают РПЛ, платят больше. Самая ближайшая к нам топ-лига – французская, там в среднем получают на 420 тысяч евро больше», – написали исследователи.