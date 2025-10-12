Подсчитана среднегодовая зарплата игроков РПЛ

«МЯЧ RU» сравнил зарплаты в РПЛ с топ-лигами. Оказалось, что в России платят меньше, чем в Западной Европе.
«В среднем в России игрок получает около 640 тысяч евро в год. Это почти в семь раз меньше, чем в АПЛ.
Даже в Турции, с которой обычно сравнивают РПЛ, платят больше. Самая ближайшая к нам топ-лига – французская, там в среднем получают на 420 тысяч евро больше», – написали исследователи.
- Российский футбол отстранен от международного с 2022 года.
- Чемпионат проходит в штатном режиме.
- Турнирную таблицу возглавляет ЦСКА.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»