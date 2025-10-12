Сычев подвел итог карьеры Глушакова: «Все памятные истории связаны с баней»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал, что ему памятно в знакомстве с Денисом Глушаковым.
«Все его памятные истории связаны с баней (смеeтся).
Но для меня самым памятным событием стало приглашение на свадьбу Дениса, когда он ещe играл в «Локомотиве». Мы тогда прекрасно провели время и душевно отпраздновали свадьбу», – сказал Сычев.
- В 2018 году экс-жена Глушакова Дарья застала его в бане с любовницей.
- Затем игрок женился на футболистке ЦСКА Ксении Коваленко.
- Накануне Глушаков провел прощальный матч.
Источник: «Советский спорт»