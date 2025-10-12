Сычев подвел итог карьеры Глушакова: «Все памятные истории связаны с баней»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал, что ему памятно в знакомстве с Денисом Глушаковым.

«Все его памятные истории связаны с баней (смеeтся).

Но для меня самым памятным событием стало приглашение на свадьбу Дениса, когда он ещe играл в «Локомотиве». Мы тогда прекрасно провели время и душевно отпраздновали свадьбу», – сказал Сычев.