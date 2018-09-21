Жена Глушакова: «Там, в сауне, Денис душил меня, когда я хотела разобраться с его любовницей»

Супруга полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарья рассказала подробности конфликта в банном комплексе. В августе жена футболиста застала его в сауне в компании любовницы (по другим данным – проститутки).

«Мне сказали, что у «Спартака» сегодня выходной и они собираются ехать в баню. Захожу в первый сруб по интуиции. Увидела их вещи и футболку «Спартака». На столе были расставлены фрукты, вино и кальян. Вижу, она у него на коленях сидит в одном халате, а он в полотенце.

Какая реакция должны быть у жены в такой ситуации? Естественно, я накинулась на него. Он меня держал, пытался забрать телефон, чтобы я не снимала, так как понимал, что это против него обернeтся.

Она стояла, ходила там. Я говорю: «Пропусти меня, я с ней разберусь». Он меня, естественно, не пускал. Уже в домике я начала орать, потому что он душил меня. Я оборонялась, расцарапала его. У него была задача выгнать меня и забрать телефон. Потом Денис закрыл меня в той части бани, пока она одевалась. Но она так и не уехала», – сказала Дарья в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Глушаков отстранен от работы с первым составом «Спартака».

Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется