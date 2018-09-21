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    Жена Глушакова: «Там, в сауне, Денис душил меня, когда я хотела разобраться с его любовницей»

    Супруга полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарья рассказала подробности конфликта в банном комплексе. В августе жена футболиста застала его в сауне в компании любовницы (по другим данным – проститутки).

    «Мне сказали, что у «Спартака» сегодня выходной и они собираются ехать в баню. Захожу в первый сруб по интуиции. Увидела их вещи и футболку «Спартака». На столе были расставлены фрукты, вино и кальян. Вижу, она у него на коленях сидит в одном халате, а он в полотенце.

    Какая реакция должны быть у жены в такой ситуации? Естественно, я накинулась на него. Он меня держал, пытался забрать телефон, чтобы я не снимала, так как понимал, что это против него обернeтся.

    Она стояла, ходила там. Я говорю: «Пропусти меня, я с ней разберусь». Он меня, естественно, не пускал. Уже в домике я начала орать, потому что он душил меня. Я оборонялась, расцарапала его. У него была задача выгнать меня и забрать телефон. Потом Денис закрыл меня в той части бани, пока она одевалась. Но она так и не уехала», – сказала Дарья в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

    Глушаков отстранен от работы с первым составом «Спартака».

    Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2018 19:59
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 сентября 2018, 09:46

      Бомбардир, передай эту тему Дарьи Глушаковой для А.Малахова, он
      специализируется на темах, где есть возможность влезть и
      поковыряться в чужом грязном белье и показать это на всю Россию.

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      Рейтинг: +3561

      Axe111 22 сентября 2018, 05:08

      Фу бл**ь развели дом2!!!!!!!!

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      Рейтинг: +36

      AEerr 22 сентября 2018, 04:22

      Я бы на его месте ничего этой шалаве не отдал бы при разводе кода я со своей бывшей разводился мы подписали брачный контракт и там был пункт что в случае развода она ни на что мое не претендует даже если была измена! Вот так от надо быть хитрее когда имееш дело с такими *******-моделями!

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      Рейтинг: +36

      AEerr 22 сентября 2018, 04:19

      Видно она хочет попиарится так сама не бойсь ему изменяла налево направо а теперь всех собак на него вешает! Знаю я таких девушек! Сначала пусть докажет эта шалава что он ей изменял а потом пусть и триндит а если ничего не доказано значит ничего и не было не пойман ка говорится не вор!

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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 сентября 2018, 03:07

      Дарья, хорош ходить по эфирам, разведись, получай нехилые алименты, и радуйся жизни...

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      Рейтинг: +3136

      m40 21 сентября 2018, 22:56

      Мы тут про пусть говорят применительно к Глушакову шутили. А это и правда случилось. После это всех участников этого позорища надо навсегда отлучить от футбола

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 21 сентября 2018, 22:53

      Бомбардир в желтуху ударился? Для кого вы это пишете? Статью не читал, но от одного названия затошнило!!!

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 21 сентября 2018, 22:52

      И душил он её в своих объятиях...
      Наконец-то моей жене понравился этот сайт. Прям, мыльный сериал какой-то.
      Ребят, может хватит засорять спортивный эфир "Рабыней Изаурой" (если кто помнит)?

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      Рейтинг: +11241

      alp 21 сентября 2018, 22:23

      бабенка пиарится и ничего не стесняется. лавры аршавиной не дают покоя.... никакого сочувствия

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 21 сентября 2018, 22:07

      Такую чушь несёт Ну покажи всей России что ты там наснимала. Раздули такой балаган ппц

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