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  • Жена Глушакова: «Там, в сауне, Денис душил меня, когда я хотела разобраться с его любовницей»

Жена Глушакова: «Там, в сауне, Денис душил меня, когда я хотела разобраться с его любовницей»

21 сентября 2018, 19:59
45

Супруга полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарья рассказала подробности конфликта в банном комплексе. В августе жена футболиста застала его в сауне в компании любовницы (по другим данным – проститутки).

«Мне сказали, что у «Спартака» сегодня выходной и они собираются ехать в баню. Захожу в первый сруб по интуиции. Увидела их вещи и футболку «Спартака». На столе были расставлены фрукты, вино и кальян. Вижу, она у него на коленях сидит в одном халате, а он в полотенце.

Какая реакция должны быть у жены в такой ситуации? Естественно, я накинулась на него. Он меня держал, пытался забрать телефон, чтобы я не снимала, так как понимал, что это против него обернeтся.

Она стояла, ходила там. Я говорю: «Пропусти меня, я с ней разберусь». Он меня, естественно, не пускал. Уже в домике я начала орать, потому что он душил меня. Я оборонялась, расцарапала его. У него была задача выгнать меня и забрать телефон. Потом Денис закрыл меня в той части бани, пока она одевалась. Но она так и не уехала», – сказала Дарья в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Глушаков отстранен от работы с первым составом «Спартака».

Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (45)
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Путник 13
1537549402
Хватит писать об этой стерве..парню просто не повезло с женой..
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Лошак
1537549410
Бомбардир, вы журнал о футболе или женский журнал сплетен?
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Viper for CSKA
1537550089
Хэштег #причемздесьфутбол
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Marley Bob
1537550211
так понимаю,что нас будут,с пугающей разум настойчивостью,потчевать сие исповедями..крепитесь,братья и сестры!
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cska-62
1537550529
Опять это "грязное бельё"... И эта чума себя ещё большим посмешищем выставляет! Лишить её надо родительских прав. Я хоть и болельщик ЦСКА, но Денису всегда подскажу, как это сделать!
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Опорник84
1537550639
Понеслась п........а по кочкам!
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kykyi
1537552358
Он душил жену, что она не задушила его любовницу, картина маслом.
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vladimir-7
1537554150
Дарья, иди на первый канал ТВ "Давай поженимся" и там рассказывай сказки.
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Полная Канистра
1537555000
ааааааа !!!!!! Спасите меня бедную Отелло с глушителем меня в бане душит сказала Дарямона.И Шекспир заплакал ОТ ЭТОЙ ТРАГЕДИИ
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zigbert
1537555969
Бомбардир превращается в "хронику семейных отношений".
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