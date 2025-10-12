Тренер России поделился впечатлениями от дебюта Умярова

Виктор Онопко, тренер сборной России, высказался о дебюте Наиля Умярова.

Спартаковец вышел на замену в товарищеском матче с Ираном (2:1).

Это 1-й вызов Умярова в команду.

14 октября Россия примет в Москве Боливию.

– Какие впечатления от Умярова?

– Самые приятные. Он хорошо тренируется, как и все остальные ребята. В матче с иранцами состоялся его дебют. Наиль приехал с таким настроем в сборную, было видно, что он очень рад вызову.

– Чего раньше не хватало Наилю, чтобы получить вызов?

– Футболист должен заслужить вызов игрой. Мы же следим за всеми, смотрим определенное количество матчей. На конкретную позицию есть несколько футболистов, и мы выбираем. Он это знает.