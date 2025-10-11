Воробьев пожаловался на сборную Ирана

Форвард сборной России Дмитрий Воробьев поделился впечатлениями от товарищеского матча с Ираном (2:1).
- У России забили Воробьев и Алексей Батраков.
- Беспроигрышная серия России достигла 20 матчей.
- Следующий соперник – Боливия (14 октября).
«Считаю, без разницы, кто забивает мячи, главное – победа нашей страны. Друзья пишут, поздравляют с дебютным голом, приятно, конечно, открыть счет команды.
Мы в себе уверены всегда. Были моменты, когда (иранцы), чуть, так скажем, распускали ручки, но самое главное, что без травм», – сказал Воробьев.
Источник: «Р-Спорт»