Воробьев пожаловался на сборную Ирана

Форвард сборной России Дмитрий Воробьев поделился впечатлениями от товарищеского матча с Ираном (2:1).

У России забили Воробьев и Алексей Батраков.

Беспроигрышная серия России достигла 20 матчей.

Следующий соперник – Боливия (14 октября).

«Считаю, без разницы, кто забивает мячи, главное – победа нашей страны. Друзья пишут, поздравляют с дебютным голом, приятно, конечно, открыть счет команды.

Мы в себе уверены всегда. Были моменты, когда (иранцы), чуть, так скажем, распускали ручки, но самое главное, что без травм», – сказал Воробьев.