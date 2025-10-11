Мостовой прокомментировал победу России над Ираном

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой дал еще один комментарий насчет победы команды над Ираном (2:1) в товарищеском матче.

У России забили Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.

Беспроигрышная серия России достигла 20 матчей.

Следующий соперник – Боливия (14 октября).

«Мне немножко товарищеские матчи сборной надоели и приелись. Уже не вижу азарта. Когда ты на протяжении трeх лет играешь одни товарищеские игры с заведомо слабыми соперниками, хочется посмотреть, когда коленки трясутся, голова кружится, когда понимаешь, что, если проиграешь, не попадeшь на какой-то турнир. В этом состоянии хочется увидеть нашу сборную.

95% товарищеских матчей мы играем дома. Даже Иран создавал достаточно проблем сборной. Не забей тогда Батраков – так и закончили бы 1:1. Альтернативы таким матчам нет. А представьте, что на месте таких встреч была игра какого-нибудь отборочного цикла, где у тебя запара, нет расширенного списка, нервы. Вот это хочется испытать – то, что проходили мы всю жизнь (смеeтся). А так – сыграли и сыграли. Я спокойно отношусь к этому. Единственный плюс – соперники стали посильнее», – сказал Мостовой.