Радимов определил худшего игрока России в матче с Ираном

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился впечатлением по итогам матча с Ираном (2:1).

– Кто, на ваш взгляд, стал слабым звеном команды?

– Объективно Виктор Мелехин сыграл очень плохо, несмотря на то, что получил травму и героическими усилиями выиграл в опережении. Но ошибок было слишком много. Игрок сборной не может позволять себе столько неточностей.