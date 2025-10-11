Радимов определил худшего игрока России в матче с Ираном

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился впечатлением по итогам матча с Ираном (2:1).
– Кто, на ваш взгляд, стал слабым звеном команды?
– Объективно Виктор Мелехин сыграл очень плохо, несмотря на то, что получил травму и героическими усилиями выиграл в опережении. Но ошибок было слишком много. Игрок сборной не может позволять себе столько неточностей.
- Мелехина заменили во 2-м тайме после травмы уха.
- Футболист выступает за «Ростов».
- 14 октября Россия примет Боливию.
Источник: «Матч ТВ»