Ловчев прокомментировал победу России над Ираном

Сегодня, 09:37

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия – Иран (2:1).

«Нет вопросов о том, что выиграли. Великолепно, подарили настроение людям. Но вы же нас приглашаете не делать настроение болельщикам, а спросить, а в игре все хорошо или плохо, или вообще никак? Мы отвечаем, что в игре мы не видели команду.

Да, отдельный пас Миранчука. А он что в первый раз пас дает? Мы знаем, что Миранчук – хороший футболист, Воробьев – хороший футболист, бежит туда и исполняет. Вот тебе, великолепная штука, но их должно быть не только от этих двоих, а ещe от Батракова и других. Это только достигается тренировочным процессом и многими играми. А у нас следующий матч будут играть другие люди, вместо того, чтобы эти все закрепили», – сказал Ловчев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Иран Россия Ловчев Евгений
