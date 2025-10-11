Пономарев поставил оценку сборной России за матч с Ираном

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев оценил матч России с Ираном (2:1).
- У России забили Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.
- Беспроигрышная серия России достигла 20 матчей.
- Следующий соперник – Боливия (14 октября).
«Выиграли по делу, 2:1 – это хороший счeт. Играли неплохо: и мяч держался, и середину поля быстро проходили, и рывки по флангам были. Борьба хорошая была, «физика» у наших ребят понравилась.
Что касается момента, когда нам забили мяч с прострела с правого фланга, то это не годится для нашей команды. Там была какая‑то неразбериха, зоны почему‑то были открыты.
В общем, выдающейся эту игру я бы не назвал, но неплохо, на «четыре» с минусом», – сказал Пономарев.
Источник: «Матч ТВ»