Реакция Мостового на победу России над Ираном

Сегодня, 00:00

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался по итогам товарищеского матча против Ирана (2:1).

«Матч с Ираном смотрел где-то минут 60, наверное. Как мне игра? Обычно. Соперник чуть посильнее, чем обычно, и уже было проблематично. И это с учетом того, что мы же не рискуем ничем. Играешь в свое удовольствие, без какого-либо риска. Попадeшь куда-то, не попадешь. Этот градус-то уже отсутствует. Когда нервы на пределе, ты понимаешь, что ошибешься, не выиграешь. И не забывайте, что мы 95% игр сыграли у нас дома при поддержке болельщиков. Сегодня было 42 тысячи. А так, сыграли и сыграли.

Хочется уже посмотреть на сборную в серьeзных соревнованиях, когда нужно куда-то ехать и понимаешь, что если не выиграешь, то тебя там... Вот это хочется увидеть. Вот этот спортивный интерес. А так, ну, сыграли, сыграли. Хотя мы видим уже, как чуть посильнее соперник, уже проблем сколько, да?» – сказал Мостовой.

Губерниев прокомментировал победу России над Ираном
Карпин: «У Мелехина разорвано ухо»
Умяров описал Карпина двумя словами 1
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Иран Россия Мостовой Александр
