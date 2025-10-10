Карпин прокомментировал победу России над Ираном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по итогам товарищеского матча с Ираном (2:1).
- У России забили Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.
- Беспроигрышная серия России достигла 20 матчей.
- Следующий соперник – Боливия (14 октября).
– Как бы вы описали первые десять минут матча?
– Да никак, ауты и угловые. Мы начали, они дошли до наших ворот и подали там, не знаю, шесть аутов и два‑три угловых. Понравилась ли игра? Отрезками скорее. Больше чем с Иорданией? Сегодняшняя игра, конечно, больше понравилась. И уровень сопротивления другой, не Иордания.
Второй тайм – начало не понравилась, а концовка… После того, как пропустили, еще минут 10 отходили, а потом нормально стало.
– Пропущенный гол – это следствие чего?
– Это следствие фола на Максиме Осипенко, который не определили.
Источник: «Матч ТВ»