Карпин высказался о возможном допуске России на ЧМ-2026

Главного тренера сборной России Валерия Карпина спросили про вероятность допуска команды до ЧМ-2026.

«Это предположение [о допуске] на уровне слухов и желаний. Я не знаю, чем это подкреплено. В нашей жизни может случиться что угодно. Если нас допустят, мы и так готовились, ничего особо не поменяется, по крайней мере тренировочный процесс.

Мы тренируемся и готовимся одинаково по намеченному плану к любому сопернику, будь то Бруней или Иран. Думаю, что отношение футболистов, наверное, будет другое», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».