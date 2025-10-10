Обращение нового главы «Спартака» к фанатам

Новый генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов перед началом работы обратился со словами к болельщикам.

«Спартак» объявил о назначении Некрасова 6 октября. Ранее на этой должности с июня 2023 года работал Олег Малышев.

В профилях социальных сетей у функционера есть фотографии в клубной символике ЦСКА.

Ранее Некрасов также работал первым вице-президентом «Газпромбанка».

– Что можете сказать болельщикам «Спартака» в самом начале своей работы?

– Болельщики «Спартака» – это сила. Люди, беззаветно поддерживавшие клуб во все времена. И клуб задолжал болельщикам. Мы приложим все усилия, чтобы оправдать ожидания людей и чтобы клубный музей пополнялся новыми трофеями.