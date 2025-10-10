Введите ваш ник на сайте
Обращение нового главы «Спартака» к фанатам

Сегодня, 18:53
12

Новый генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов перед началом работы обратился со словами к болельщикам.

  • «Спартак» объявил о назначении Некрасова 6 октября. Ранее на этой должности с июня 2023 года работал Олег Малышев.
  • В профилях социальных сетей у функционера есть фотографии в клубной символике ЦСКА.
  • Ранее Некрасов также работал первым вице-президентом «Газпромбанка».

– Что можете сказать болельщикам «Спартака» в самом начале своей работы?

– Болельщики «Спартака» – это сила. Люди, беззаветно поддерживавшие клуб во все времена. И клуб задолжал болельщикам. Мы приложим все усилия, чтобы оправдать ожидания людей и чтобы клубный музей пополнялся новыми трофеями.

Мостовой предложил помощь новому главе «Спартака»
1-й комментарий нового главы «Спартака» 8
Лучший бомбардир в истории «Спартака» стал Героем Труда 6
Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чилим.
1760111951
главное-музей
Ответить
Bez Imeni
1760112094
фантазёр
Ответить
...уефан
1760112266
...принесите ему землю, пусть ест...
Ответить
Цугундeр
1760112531
) " Поразительно. Точка в точку. - Ну, Некрасоув, ну змий..."(С) Служили два товарища.1968г.)
Ответить
alefreddy
1760113128
опять как и у других лозунги
Ответить
insider_retro
1760114175
Разговоры про старые долги и прилагаемые услия не наполнят музей трофеями... Это другое...
Ответить
FWSPM
1760114524
Тренера ищите болтовня не интересна
Ответить
subbotaspartak
1760114889
Слово к делу не пришьёшь...
Ответить
кaстрюлька
1760116192
Поди поржал и рекомендовал тарасофским сектантам учиться носить хомуты и сосать удила ?
Ответить
Реакция РФС на расистский скандал вокруг Сперцяна
20:10
Карпин высказался о возможном допуске России на ЧМ-2026
19:45
Сычев рассказал о подготовке к возобновлению карьеры
19:14
1
Обращение нового главы «Спартака» к фанатам
18:53
12
1-й комментарий нового главы «Спартака»
18:10
8
Рабинер отреагировал на перепалку Карпина с министром спорта России
17:23
2
Генич описал Бубнова одним словом
17:14
3
Лучший бомбардир в истории «Спартака» стал Героем Труда
17:03
6
Товарищеский матч. Бразилия разгромила Южную Корею, Дуглас Сантос вышел в стартовом составе
15:55
3
ФотоКисляк объяснил свое детское фото в футболке «Спартака»
15:29
12
Кисляк определил лучшего российского игрока
20:30
Мостовой предложил помощь новому главе «Спартака»
20:23
ФотоГенич похвастался дорогостоящей покупкой
19:08
4
Деспотович нашел новый клуб в Азии
18:44
1
В Казахстане обиделись на «Зенит» из-за Алипа
18:34
4
Ташуев рассказал, чем занимается во время паузы в карьере
17:59
1
Сычев – о Глушакове: «Хочется достойно его проводить»
17:29
1
Рабинер отреагировал на перепалку Карпина с министром спорта России
17:23
2
Генич описал Бубнова одним словом
17:14
3
Лучший бомбардир в истории «Спартака» стал Героем Труда
17:03
6
РФС увеличил срок отстранения Писарского из-за ставок на матчи
16:29
1
Агент объяснил, почему «Зенит» может продать Жерсона зимой
15:49
Российский тренер оценил потенциал Глушенкова для игры в «Барселоне»
15:43
4
Тарханов назвал проблему в игре «Спартака»
15:35
3
ФотоКисляк объяснил свое детское фото в футболке «Спартака»
15:29
12
ФотоЦСКА продлил контракт с основным защитником
14:52
12
Экс-директор «Спартака» сказал, что поможет Соболеву все время играть за «Зенит»
13:37
1
Назван размер зарплаты нового тренера «Оренбурга»
13:23
2
Стали известны два клуба РПЛ, в которые может перейти Ротенберг
13:15
3
Галактионов объяснил хорошую игру «Локомотива» в этом сезоне
13:00
Кисляк заявил о цели выиграть «Золотой мяч»
12:41
9
В ЦСКА высказались о задаче быть выше «Спартака» в таблице РПЛ
12:19
12
Глебов раскрыл секрет, кто является любимчиком Карпина
12:01
2
Кисляк ответил на вопрос о переходе в «Зенит»
11:50
3
ВидеоНазван автор лучшего гола РПЛ в сентябре
11:44
9
Кисляк объяснил, почему не перешел в «Фенербахче»
11:33
3
Бразилец из ЦСКА может получить российский паспорт
11:25
18
Глебов – о питании до работы с Карпиным: «Пельмешки, пирожочки, сосисочки в тесте»
11:14
1
