«Локомотив» определился с будущим Галактионова

«Локомотив» намерен продлить контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым и руководством клуба.
«С большой долей вероятности, это случится на совете директоров клуба, который пройдeт в декабре после матча с «Сочи». Сейчас у генерального директора Владимира Леонченко и спортивного блока контракты заканчиваются в декабре, у Михаила Галактионова следующим летом.
Руководители РЖД положительно оценивают работу главного тренера по причине высокого места в текущем сезоне и русского костяка. Трансферным балансом в руководстве РЖД тоже довольны», – рассказал источник.
- Нынешний контракт 41-летнего Галактионова с «Локомотивом» рассчитан сроком до середины 2026 года.
- Красно-зеленые занимают 2-е место в РПЛ с 23 очками после 11 туров.
Источник: «Чемпионат»